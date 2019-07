L’inquadratura dall’alto di Belen Rodriguez permette di mettere in mostra una scollatura da capogiro della bella showgirl:ecco la foto.

Per nulla scontata la nostra Belen Rodriguez. Pochissime ore fa, infatti, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una stories davvero molto ‘particolare’. È in vacanza con suo marito Stefano e il loro primogenito Santiago. E, durante una loro uscita, la modella, come tra l’altro è solita fare, condivide con i suoi followers i momenti ‘salienti’ della serata. E così, pubblica un video in cui si mostra con suo marito. ‘Peccato’, però, che l’inquadratura del telefono sia troppo alta. E questo permette di mettere in risalto la sua scollatura da capogiro. Siete curiosi di conoscere lo scatto? Eccolo.

Belen Rodriguez su Instagram: inquadratura troppo alta, la scollatura è in mostra

Nonostante si stia godendo una fantastica vacanza d’amore con la sua ritrovata famiglia, Belen Rodriguez non perde mai occasione di interagire con i suoi followers. Poche ore fa, infatti, la bella argentina ha condiviso, tramite un’Instagram stories, alcuni momenti della sua serata trascorsa in compagnia di suo marito. Non sappiamo con precisione in che località la famiglia De Martino si trovi, ma, stando ad alcune foto pubblicate dai coniugi, sembra essere a tutti effetti un alloggio paradisiaco. E non è il solo ad essere tale. Come dicevamo precedentemente quindi, la nostra Belenita ha condiviso un video su Instagram davvero pazzesco. Dallo screenshot riproposto in alto, si vede chiaramente la scollatura in primo piano della nostra argentina. In effetti, con un’inquadratura così in alto, il risultato non poteva essere assolutamente differenze. Peccato, non poter leggere i commenti dei suoi followers. Perché siamo certi che, ancora una volta, sarebbero stati davvero in tanti ad andare su di giri. Non lo credete anche voi?

