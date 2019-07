Stefano Corti a cena dai genitori di Bianca Atzei con un look assurdo: ecco perché e cosa è successo.

A lungo si è parlato di Bianca Atzei che, con la fine della sua storia d’amore con Max Biaggi e la partecipazione all’Isola dei famosi, dove ha stretto un rapporto intenso con Jonathan, ha finalmente ricominciato un po’ a vivere. Bianca Atzei e Stefano Corti sono ora fidanzati e lui si è presentato a casa dei suoceri con un look… stravagante!

Stefano Corti e Bianca Atzei fidanzati: la cena con i genitori

Laa cantante ha da poco ufficializzato la sua relazione, ma i due sembrano già innamorati persi e quindi hanno deciso di presentarsi alle famiglie. Il problema è che la iena Stefano Corti ha annunciato il tutto sulle Instagram Stories e ha chiesto consiglio i suoi follower sull’abbigliamento. Così i fan si sono scatenati nel dare consigli e alla domanda su qual era l’abito giusto per andare a cena dai genitori di lei i fan hanno votato per ciabatte e boxer. Stefano Corti segue così alla lettera i fan presentandosi alla famiglia di Bianca in box le ciabatte. Sgomento e grasse risate per tutti, anche se ovviamente la famiglia della Atzei si era già aspettata qualcosa del genere visto il personaggio così intraprendente e sopra le righe. La cena a casa dei genitori di Bianca Atzei diventa così molto esilarante con tantissime stories, finti malori e tante risate. Alla fine per la neo coppia è stata una serata super piacevole. Bianca e Stefano in questo momento stanno vivendo e godendosi la nuova storia d’amore a Milano, dove sono costretti a restare nonostante la calura per numerosi impegni di lavoro, ma cercano di ritagliarsi dei momenti solo loro come si vede in molte delle storie e delle foto pubblicate proprio su Instagram da Bianca Atzei!

