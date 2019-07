Chiara Nasti, dopo il caso sull’acqua mette a tacere haters e stampa. L’influencer prova a fermare la polemica su Instagram

Una vera e proprio bufera ha travolto Chiara Nasti nelle ultime ore. L’influencer napoletana, che spesso fa discutere di lei, stavolta ha scatenato l’ironia del web e un forte accanimento degli haters, che non hanno perso l’occasione nemmeno stavolta. In seguito ad un post in cui compare qualche smagliatura, la Nasti la ben pensato di rispondere ai suoi follower con delle dichiarazioni che hanno scatenato una vera bomba ad orologeria. “Non bevo acqua da 1-2 anni” rivela Chiara, puntualizzando che non sia affatto di suo gradimento. Così, una pioggia di commenti e messaggi è arrivata sulla pagine dell’influencer, diventata nota per la linea di costumi non proprio economica che va ormai a ruba.

Chiara Nasti, il caso dell’acqua scatena una polemica. Alla pioggia di critiche segue la risposta al veleno

La bella Chiara Nasti, in seguito alla polemica scatenata sul web, ha così pensato di rispondere a tutti, stampa compresa, andando giù con pesanti non proprio dolcissime. La questione ha infastidito l’influencer, che ha tenuto a precisare nelle sue stories Instagram che l’affermazione è stata sbagliata, ma non erano quelle le sue intenzioni. “Io sicuramente ho scritto una cosa stupida, ma non pensavo di andare incontro a tutto questo” inizia Chiara questa mattina nelle sue storie. Che la cosa sia impossibile l’ha fatto notare lei stessa, quando ha ben pensato di specificare che già nel lavare i denti si ingerisca acqua. Il problema di fondo secondo Chiara sta però nel fatto che la sua frase sia solo stata presa come spunto per inveire contro di lei. Le critiche arrivate sono infatti di ogni tipo e la Nasti non le manda certo a dire. La risposta, dopo ai follower, arriva dritta ad una parte della stampa che si è scagliata contro di lei. Un paio di parole poco carine in risposta a chi ha ben pensato, a detta sua, di costruirci su un caso solo per screditare la sua persona e il suo aspetto fisico. La bufera l’ha travolta in pieno, ma ormai Chiara si difende a denti stretti.