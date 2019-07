Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, sbotta su Instagram: ‘Maledetto il 2 luglio’, ecco a cosa si riferisce.

Eliana Michelazzo è una delle tre protagoniste principali del caso mediatico dell’anno, il cosiddetto ‘Pratiful’, ovvero la torbida vicenda intorno al finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone. La Michelazzo sta provando a ripartire con la sua vita da quando ha scoperto, a detta sua, che l’uomo con cui credeva di stare da 10 anni in realtà non esiste. Sarebbe stata Pamela Perricciolo, infatti, a fingere l’esistenza di Simone Coppi, sempre stando alle parole di Eliana, che continua a pubblicare i suoi sfoghi e la sua rabbia su Instagram.

Lo sfogo di Eliana Michelazzo: ‘Maledetto il 2 luglio’, ecco perché

Eliana Michelazzo si è sfogata qualche ora fa su Instagram. Dopo aver più volte pubblicato conversazioni e altre prove che dimostrerebbero la sua estraneità alla vicenda della Prati e soprattutto la sua reale convinzione dell’esistenza dell’uomo che amava, Simone Coppi, Eliana si è spesso sfogata su Instagram contro la sua ex amica e collega Pamela Perricciolo, che secondo lei sarebbe la mente di tutte le truffe ai suoi danni e ai danni di tante altre persone.

Qualche ora fa Eliana ha pubblicato l’ennesimo sfogo su Instagram: ‘Maledetto il 2 luglio’, ha scritto, aggiungendo poi che sarebbe stato meglio non uscire in questo giorno, perché è proprio in questa data che ha conosciuto Pamela Perricciolo, nell’anno 2009. ‘Avrei fatto meglio a stare a casa, anziché conoscere una schifosa come te‘, scrive la Michelazzo senza freni contro la Perricciolo, che a suo dire le avrebbe rovinato la vita, riempendola di bugie e inganni. Un dolore sempre condiviso sui social, quello di Eliana, che ha recentemente fatto un annuncio choc sul caso Pamela Prati, anticipando che presto uscirà un libro su questa brutta vicenda, passata dall’essere una notizia da gossip al diventare un vero e proprio caso giudiziario.

