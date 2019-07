Il fidanzato di Elodie è Marracash: almeno, questo è quanto si capisce dalle foto in cui scoppia la passione tra i due

Si è parlato molto del fidanzato di Elodie Patrizi, soprattutto negli ultimi giorni, dopo l’uscita del videoclip di Margarita in cui si è visto qualche sguardo di troppo con Marracash. Ebbene sì, pare proprio che i due stiano insieme. A testimoniarlo è un bacio finito tra le pagine di Chi. Sono stati beccati mentre erano ad un incontro di boxe tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi. Si sono messi comodi. Uno vicino all’altra. E ad un certo punto è scoppiata la passione. Ultimamente ci era sorto il dubbio grazie ad un’indiscrezione lanciata da 361 magazine, ma Elodie era stata brava a distrarre un po’ tutti con le sue mattinate in spiaggia con dei costumi mozzafiato e quella ‘particolare’ fobia di cui ha parlato per la prima volta.

Vuoi sapere chi è la mamma di Elodie? La somiglianza è incredibile nonostante il colore della pelle

Elodie Patrizi, il fidanzato è Marracash: enigma risolto

Era già troppo tempo ormai che si vociferava sul presunto fidanzato di Elodie. La cantante, sulla cresta dell’onda in termini di visibilità, è stata beccata mentre baciava Marracash mentre erano entrambi seduti tra il pubblico ad un incontro di boxe. Non proprio il posto più romantico del mondo, dobbiamo ammetterlo. Tuttavia, non c’è mica un vademecum sui posti più indicati per far scoppiare la passione!?

Un amore di cui non c’era alcun sospetto fino a quando fu lanciata qualche settimana fa l’indiscrezione che insinuava il dubbio da 361 magazine. In effetti, anche nel video di Margarita si vedono degli sguardi che non riescono a nascondere quel feeling che si è creato tra i due.

Differenza d’età: è un problema?

Ma certo che no! Tra Elodie e il suo fidanzato Marracash ci sono ben undici anni di differenza. Lui, 40. Lei, 29. Ma da quando in amore conta l’età? Ci sono tantissimi esempi di persone che si amano in giro per il mondo anche avendo una consistente differenza d’età. E poi, suvvia, sia Elodie che Marracash non sono altro che ragazzi. Non parliamo mica di terza età!

