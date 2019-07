Francesca De André ha affidato a Instagram un lungo sfogo, tutti scritto in dialetto napoletano: le sue parole sono pesanti, ecco a chi sono rivolte.

Francesca De André è senza dubbio uno dei personaggi del momento. La sua storia e le sue vicende amorose sono state al centro dell’ultima edizione del Grande Fratello, di cui è stata una delle indiscusse protagoniste. Ora che il reality è terminato, procede a gonfie vele la storia tra lei e Gennaro Lillio, nata proprio nella casa. Il bel modello napoletano ha perso la testa per Francesca dal primo momento, e il loro amore va alla grande, nonostante alcune voci secondo cui lei non piacerebbe alla mamma di lui. Quello che è certo è che la coppia è unita e affiatata, come dimostra l’ultimo sfogo di Francesca, interamente scritto in napoletano.

Francesca De André, ecco il suo sfogo in napoletano su Instagram

Francesca De André non ha un carattere facile, e questa non è una novità. Tante sono state le liti, anche molto pesanti, che la ragazza ha avuto durante e dopo il Grande Fratello con altri ex concorrenti, uno fra tutti lo scontro durissimo in studio con Mila Suarez. I modi di Francesca, spesso molto aggressivi, non sono piaciuti al pubblico, che in più occasioni ha criticato Francesca, anche duramente. Ecco forse il motivo per cui la ragazza ha voluto sfogarsi su Instagram, pubblicando un suo scatto con una didascalia scritta tutta in dialetto napoletano.

‘So di avere un carattere di m***a, ma se mi sai prendere, ti dò l’anima e anche il cuore’, questa la traduzione in italiano delle sue parole. Tanti i commenti dei suoi sostenitori, che le dicono di non cambiare mai, perché anche se i suoi modi a volte sono eccessivi, la sua sincerità e onestà le fanno onore. Belle parole per Francesca anche da Guendalina Canessa, sua ex rivale in amore, che ora è diventata sua grande amica.

