Francesco Monte ha una laurea? E suo fratello? Ecco la facoltà che ha scelto il personaggio della tv molto amato dal pubblico femminile

Ebbene, stando a quanto si apprende dal web, il modello ed ex gieffino pare si sia laureato alla facoltà di Economia. Per lui non è stato semplice. Si è sempre dato da fare e per mantenersi gli studi ha lavorato come barman e talvolta anche come modello. La sua vita è stata segnata dal lutto della cara mamma. Ma non si è mai dato per vinto. Ha continuato la sua vita raggiungendo risultati importanti, non solo con lo studio. Infatti, è stato in grado di inseguire il sogno della televisione ritrovandosi al centro di programmi molto importanti.

In questo articolo puoi tutte le ultimissime notizie su Francesco Monte e Giulia Salemi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Francesco Monte: la laurea sia per lui che per il fratello Stefano

Era ancora fidanzato con Cecilia quando si laureò anche Stefano, fratello minore di Francesco Monte. Erano insieme, immortalati in una foto pubblicata su Instagram, ad ascoltare la discussione della tesi. Da Milano a Taranto, Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, solo per assistere a quella grande vittoria del fratello di lui. La laurea è un obiettivo importante per un ragazzo. Una gran bella soddisfazione. Certo, dopo bisogna essere anche bravi a farsi spazio nel mondo del lavoro, altrimenti è tutto inutile. Ci sono tanti casi, soprattutto in Italia, di ragazzi che si laureano e poi hanno difficoltà a trovare lavoro. Di sicuro, non è il caso di Francesco e Stefano che sanno bene come va affrontata la vita. Una vita che, il più delle volte, non ti regala niente.

Francesco e Giulia Salemi: le ultimissime

Purtroppo, la loro relazione è giunta al capolinea. Si sono ritrovati, forse, ad un punto in cui si sono accorti che la loro non era quella ‘favola’ che sognavano. Così, si sono lasciati. Entrambi avranno sofferto un bel po’. La loro era una relazione pura, vera. Intanto, però, le ultimissime notizie parlano di un Francesco Monte già impegnato in una nuova ‘relazione’. Pare l’abbiano visto in compagnia di un’altra ragazza.

Per ulteriori news su Francesco Monte –> clicca qui