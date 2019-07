Giulia Cavaglia, l’incontro con Giulio Raselli accende la polemica. L’ex tronista di Uomini e donne fa subito chiarezza

Si scalda la polemica che ha visto protagonista nelle ultime ora Giulia Cavaglia. Con lei, al centro della bufera, c’è Giulio Raselli, suo ex corteggiatore durante il percorso a Uomini e Donne e a cui Giulia ha preferito Manuel Galiano. Dopo la fine della storia con quest’ultimo, che ha lasciato vivi i dubbi di tanti follower e personaggi dello spettacolo, Giulia potrebbe aver rivisto Raselli. Le storie comparse sui rispettivi profili Instagram nella serata di ieri hanno incuriosito i più attenti e la voce che i due possano aver passato qualche ora insieme è subito rimbalzata sul web. Dopo la risposta di Giulio, anche l’ex tronista ha ben pensato di fare chiarezza.

Giulia Cavaglia, l’incontro con Raselli al centro della polemica. L’ex tronista risponde così

Sul profilo Instagram della Cavaglia son comparsi, qualche ora fa, video di risposta. Giulia si è subito giustificata, ribadendo quanto già espresso da Raselli. I due non si sono affatto rivisti, secondo le sue dichiarazioni, e le macchine in cui i due viaggiavano, riprese nelle stories, sembrerebbero essere diverse. All’interno le due macchine si somigliano veramente tanto, cosa che ha lasciato i follower perplessi e ha scatenato il web. Dopo il caos dei giorni scorsi, in cui Giulia è finita al centro delle critiche per il presunto tradimento di Manuel Galiano, che si è poi difeso accusando a sua volta l’atteggiamento e il possibile gioco sporco di Giulia, si riaccende una vicenda su cui potremo fare chiarezza solo col tempo. La fine della messa in onda di Temptation Island, a cui ha preso parte Raselli, sarà sicuramente un ipotetico problema mancante, qualora tra i due possa esserci davvero del tenero. Solo dopo allora, qualunque sia il loro rapporto, potrà venire allo scoperto. Non ci resta dunque che attendere per scoprire cosa davvero ci sia dietro a quella strana e curiosa coincidenza.

