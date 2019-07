Taylor Mega ha postato uno scatto sexy su Instagram: si mostra nuda in spiaggia, il web si divide in due.

Si trova in vacanza tra Sardegna e Corsica: la famosa influencer sta facendo impazzire il web con i suoi post su Instagram. Non ha mai avuto vergogna Taylor Mega a mostrare il suo corpo scolpito al suo pubblico: molti scatti sexy hanno sempre diviso il web in due. Alcune sue foto in topless hanno creato clamore e motivo di critica per qualcuno. L’ultimo post è un esempio….

Leggi anche:

Taylor Mega su Instagram: nuda in spiaggia, il web si divide

Taylor è stesa sulla spiaggia, con il lato B in bella mostra ed oltre allo slip, nulla. Si trova in Corsica e la spiaggia è davvero magnifica: ciò che ha attirato l’attenzione chiaramente non è il paesaggio. L’influencer è molto sexy ed il parterre maschile non fa altro che ringraziarla per la pubblicazione di questi scatti.

Visualizza questo post su Instagram MMMH FRUTTA FRESCA 🍑😋 @mega_swim Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 30 Giu 2019 alle ore 9:58 PDT

Come tutti i personaggi pubblici che si espongono tanto sui social però, è automatico anche avere degli haters. Sono molti i commenti al post di utenti che parlano delle forme di Taylor come “materiale di plastica”. Qualche commento ironico del tipo “Inquini il mare, troppa plastica” non ha però attirato l’attenzione dell’influencer. Taylor non cede alle provocazioni e così, senza dare una risposta, dimostra il suo disinteresse alle critiche. Si gode la vita senza dare importanza alle opinioni altrui.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!