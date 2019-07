Kikò Nalli, dedica al miele alla sua Ambra Lombardo per un importante traguardo di coppia: ecco le parole dei due innamorati.

Erano davvero in pochi a scommettere sulla storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari e la sexy professoressa siciliana si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, ma la loro intesa iniziale è stata bruscamente interrotta dall’eliminazione di lei, che nelle puntate successive è entrata in casa per dichiararsi al bel parrucchiere romano, con cui ha iniziato una storia, che continua dopo la fine del programma. Contro ogni pronostico dicevamo, perché in molti hanno dubitato del reale interesse di Ambra nei confronti di Kikò, vedendolo più come una ricerca di notorietà. Ora però i due hanno tagliato un importante traguardo di coppia.

Kikò Nalli, dedica al miele ad Ambra Lombardo per un importante traguardo

Kikò Nalli e AMbra Lombardo continuano la loro storia dopo il Grande Fratello. Sebbene in molti non credessero a questa storia, i diretti interessati hanno sempre difeso il loro rapporto, dicendo di volersi vivere e conoscere in tranquillità. E la cosa pare stia funzionando davvero, perchè l’amore tra i due continua a gonfie vele e finalmente è arrivato il primo importante traguardo di coppia. Ambra e Kikò infatti festeggiano un mese insieme, e hanno voluto condividere con i propri followers la gioia di questo momento.

Con un post pubblicato su Instagram, Kikò ha fatto una dolce dedica alla sua compagna. Nella foto i due si tengono per mano e passeggiano felici sulla spiaggia: ‘Le storie quelle bere, quelle belle, profumano di verità. VIVILA PUNTO‘, scrive Kikò, aggiungendo poi che oggi è un mese che i due si ‘vivono’. Ambra ha fatto immediatamente eco al Nalli in un commento: ‘Io e te non saremo una scintilla…viviamola’, queste le parole dell’ex professoressa di Lettere, che sta addirittura pensando di trasferirsi a Roma per cominciare una convivenza con il suo Kikò.

