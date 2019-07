Biagio Antonacci e Laura Pausini Tour Milano 2019, 4-5 luglio

Credits Foto Giovanni Canitano – Ufficio Stampa

Laura Pausini e Biagio Antonacci stanno per arrivare a San Siro per due date pazzesche giovedì 4 luglio e venerdì 5 luglio. Una doppia data allo stadio di San Siro per tre ore di concerto e una scaletta che, come abbiamo visto già a Roma e a Bari ha letteralmente fatto impazzire i fan. Si è cantato Liberatemi, Tra te e il mare, Un’emergenza d’amore, in questa nostra casa nuova… un mix di canzoni di ieri e oggi dei due artisti che vengono cantate anche a sorpresa l’uno dall’altra creando un vortice di emozioni con una scaletta sempre più bella.

Concerto Laura e Biagio Milano 2019: cosa sapere

Cosa sapere dunque sulle due date del tour 2019 a Milano di Laura Pausini e Biagio Antonacci? Durante i concerti i due uniscono tanti momenti di intrattenimento alle canzoni, in cui si vede e trapela tutta la loro amicizia e sintonia creando così un rapporto di intimità con ogni fan anche se gli stadi sono stati letteralmente presi d’assalto con tantissimi che hanno partecipato al concerto di Laura e Biagio.

Prossime date tour Laura e Biagio Stadi 2019

I prossimi appuntamenti del tour negli Stadi 2019 vedono quindi arrivare la coppia di artisti allo stadio San Siro di Milano in questi giorni e poi l’8 luglio si va a Firenze, il 12 a Bologna, il 17 a Torino, il 20 luglio a Padova, il 23 a Pescara, il 27 a Messina e l’1 agosto alla fiera di Cagliari.. Se volete acquistare un biglietto per vedere Laura Pausini e Biagio Antonacci e due insieme sappiate che potrete trovare in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali.

Laura e Biagio Stadi 2019 curiosità sul concerto

Se siete alla ricerca di curiosità sul concerto sappiate, Laura Pausini sul palco indossa abiti Armani e durante lo show gli outfit sono stati creati appositamente per lei da artisti come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Redemption, Fausto Puglisi e Giada Curti. Biagio Antonacci invece indossa abiti Emporio Armani.

