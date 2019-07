Manifest è una storia vera? Proviamo a fare chiarezza: di seguito tutti gli episodi, anticipazioni e la risposta alla domanda che incuriosisce tutti

Manifest è la serie TV che sta appassionando tantissimi telespettatori italiani: tant’è che nelle ultime ore, soprattutto sui social, tutti cercano anticipazioni e tutti si chiedono se è una storia vera oppure no. Insomma, la serie TV ha regalato tanti momenti di suspence e adesso, com’era ipotizzabile, le persone vogliono sapere quanto di vero ci sia nella storia che viene descritta in tv. Cominciamo con alcune precisazioni: Manifest è una produzione americana, l’ideatore è Jess Rake. Infatti, come sappiamo, la serie TV è andata in onda negli Stati Uniti nel 2018, per la precisione nel mese di settembre. Stasera, 3 luglio 2019, sarà possibile vedere Manifest anche su Canale 5.

Manifest anticipazioni e curiosità: è una storia vera?

Bisogna rivelare assolutamente un retroscena su questa serie TV che sta appassionando veramente molto il pubblico di Mediaset: Manifest doveva essere composta da soli tredici episodi. Tuttavia, proprio qualche mese dopo si è ‘allungata’ di altri tre episodi e dunque si è arrivati a quota 16 episodi. Sui social sono già tutti letteralmente impazziti per la Serie TV statunitense e in tanti la paragonano a Lost. Beh, se vi siete chiesti se fosse tratta da una storia vera, la risposta è: no, non c’è niente di vero. Manifest non è una storia vera. L’ideatore, Jess Rake, ha sottolineato più volte che è frutto della sua fantasia. Tuttavia, la produzione della serie TV è cominciata in concomitanza della scomparsa dell’aereo Malaysia Airlines. L’ideatore, infatti, spiega: “Quando è accaduto il tragico evento della sparizione del volo Malasya Airlines nel 2014, improvvisamente la gente ha cominciato a relazionarsi con un mistero che aveva un riscontro nella vita reale. Curioso no?”.

Questa sera, 3 luglio 2019, andrà in onda per la prima volta su Canale 5 la Serie TV Manifest: per quanto riguarda le anticipazioni, possiamo dire che andranno in onda i primi tre episodi che prendono il nome di: ‘È solo l’inizio‘, ‘Il rientro‘ e ‘Turbolenza‘. Tutto comincia da un volo aereo che scompare improvvisamente dai radar. Quando poi i passeggeri atterrano a New York scoprono che il volo era scomparso da ben 5 anni. Cos’è successo? Come è stato possibile? Intanto, dopo 5 lunghi anni, tornati a casa, scoprono che i loro familiari hanno intrapreso una nuova vita. Tutti si sono fatti una ragione della loro scomparsa e sono ‘andati avanti’. Non solo, in tanti scopriranno che i loro genitori sono morti. Altri, invece, che i figli sono in carcere. Singolare, invece, la storia della ragazza che scopre che il suo fidanzato ha sposato la sua migliore amica.

