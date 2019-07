Rachele Risaliti e Giordano Mazzocchi: chi è la nuova fidanzata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Pare che Giordano Mazzocchi, corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, con la quale è stato fidanzato per diverso tempo, anche se poi si sono lasciati, abbiamo trovato l’amore. Lei è Rachele Risaliti una ragazza bellissima con la quale attualmente sembra essere in vacanza a Formentera. Ma chi é la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi? Conosciamola meglio.

Rachele Risaliti chi è, cosa fa e cosa sapere

Rachele Risaliti è Miss Italia 2016 e sembra proprio lei ad aver rubato il cuore a Giordano Mazzocchi. Oltre ad aver vinto il concorso di bellezza, sappiamo che Rachele, classe 1995 è nata a Prato il primo febbraio e ha studiato al liceo scientifico. Si è appassionata alla ginnastica ritmica (ora fa l’insegnante) e grazie allo sport ha un corpo perfetto che le consente di lavorare anche come modella e poi a trionfare a Miss Italia. Nonostante gli impegni legati al mondo della moda, la ragazza si è laureata all’Università di Firenze in Fashion marketing management ed è riuscita quindi a trovare un proprio posto nel mondo della moda non solo grazie alla sua bellezza, ma anche grazie a quello che ha studiato.

Rachele Risaliti è la nuova fidanzata di Giordano?

Ora la ragazza è finita agli onori delle cronache proprio perché pare che si trovi in vacanza a Formentara con Giordano Mazzocchi e quindi l’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe dirsi più che fortunato! Non sappiamo se i due sono realmente una coppia ufficiale, ma intanto il gossip su di loro sta letteralmente impazzendo. A conferma delle ipotesi c’è soltanto una Instagram Stories un pochino ambigua pubblicata proprio dalla Risaliti che nelle sue foto ha mostrato Giordano con un costume rosso. Forse per errore o forse per lasciar intendere ai fan che sta nascendo un nuovo amore.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sui personaggi dello spettacolo CLICCA QUI