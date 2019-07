Chi è Jade Mega: tutto quello che c’è da sapere sulla sorella di Taylor, la famosa influencer.

Taylor Mega è il nome d’arte di Elisia Todesco ed è la celebre modella ed influencer che sta spopolando negli ultimi tempi: sui social si espone molto, mettendo in mostra anche il suo corpo scolpito. La sua bellezza statuaria l’hanno resa famosa e la sua fama sul web le ha permesso di partecipare a programmi televisivi famosi, come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello. Come lei, anche la sorella, Jade, è molto seguita sui social e gode di una bellezza mozzafiato. Scopriamo tutto sulla sorella più giovane di Taylor Mega.

Chi è la sorella di Taylor Mega: età e carriera di Jade, la giovane influencer

La bellezza è di famiglia: anche la sorella di Taylor, Jade Mega, ha un viso splendido, occhi di ghiaccio ed i capelli dorati. Il suo vero nome è Giada Todesco ed è nata nel 1996 in provincia di Udine.

Ha conquistato un titolo in enogastronomia dolciaria ma il successo l’ha trovato sui social: insieme alla sorella ha dato vita a Mega Swim, un brand di costumi pubblicizzato su Instagram. I loro corpi perfetti e scolpiti sono infatti fotografati con indosso i loro costumi.

E’ seguita su Instagram da 465 mila follower e diventa con il passare del tempo sempre più popolare. La somiglianza con la sorella è impressionante, questo un suo post sui social:

Il rapporto tra le due sorelle è magico: su Instagram ci sono molti scatti di loro due insieme, e le didascalie parlano dell’amore che provano l’una per l’altra.

