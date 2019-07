Teresa Langella e quel tatuaggio che ha insospettito i follower, l’ex tronista e fidanzata di Andrea Dal Corso rivela la verità

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono nel pieno della loro storia d’amore e si sono già detti pronti ad un passo importante. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo una favola con l’ex corteggiatore e i due continuano ad aggiornare i follower attraverso i profili Instagram. Se da un lato l’aspetto social è quello che più di tutti tiene vivi i fan, dall’altro c’è il rischio di finire sempre al centro di critiche e curiosità. L’ultima a cui Teresa ha dovuto rispondere riguarda un tatuaggio che spesso è in bella mostra. Sul braccio Teresa ha impresso con l’inchiostro una data con una palma,14.09.18, data che corrisponde all’inizio della scorsa edizione di Temptation Island a cui sia lei che Andrea hanno preso parte. Le numerose domande sulla scelta di quel tatuaggio e l’associazione ad Andrea hanno costretto Teresa a raccontare la verità.

Potrebbe interessarti anche:

Teresa Langella, il tatuaggio in bella vista è per il suo Andrea? Ecco la verità

Teresa e Andrea hanno infatti preso parte entrambi alla scorsa edizione della trasmissione in onda su Canale 5, ma i due si sono incrociati solo per pochissimi istanti. Sia Teresa che Andrea hanno infatti vestito i panni di tentatori, vivendo quindi l’esperienza assolutamente lontani. La loro conoscenza non è avvenuta sull’isola, ma Teresa ha voluto fare chiarezza attraverso una storia postata su Instagram. La data è quella dell’inizio della trasmissione, ma è solo una coincidenza e Teresa scherza sul fatto che ancora non sia una cartomante. Vero che quel giorno abbia incrociato per la prima volta gli occhi di Andrea, e che nemmeno le siano stati indifferenti, ma la loro storia è nata altrove. Il perché del significato è racchiuso nella riconoscenza che Teresa nutre dei confronti di quell’esperienza che le ha cambiato la vita e l’ha fatta rinascere. Solo un caso, dunque, segnato dal destino.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le news clicca qui