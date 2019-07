Think About, Andrea Damante fa uscire una nuova canzone dance che si piazzerà al top delle classifiche.

Andrea Damante da Uomini e Donne a oggi ha intrapreso un percorso lunghissimo e molto particolare che lo ha portato a ritagliarsi il suo spazio nel mondo della musica. È stato infatti presentato ieri, martedì 2 luglio, un nuovo progetto musicale intitolato Think About che sarà disponibile in radio, download e streaming digitale da venerdì 5 luglio.

Think About Andrea Damante : la nuova canzone dell’ex tronista

Andrea Damante al di là di tutti i gossip riguardo alle sue frequentazioni con Giulia De Lellis o le nuove fiamme, in questo caso si è dedicato al lavoro con gli uomini e ha infatti collaborato con Malu Trevejo E Yung Miami: il primo fenomeno musicale latino, il secondo rapper statunitense che ha già lavorato anche con Drake nel brano in my feelings. Think About di Andrea Damante è stato creato dalla mente di Andrea, ma anche da altri artisti che hanno collaborato con lui proprio alla nascita di quella che si prevede potrebbe essere una nuova hit dell’estate o un tormentone del mese di luglio.

Andrea Damante la carriera da dj

Andrea ha iniziato a lavorare nel mondo della musica quando già aveva 14 anni organizzando serate per gli amici a Verona dove abita. A 19 anni ha siglato un contratto con un’importante casa discografica chi lo ha inserito come dj in un locale importante l’alter ego. Negli anni ha poi avuto la possibilità di aprire i concerti di grandi artisti come Bob Sinclar, Cristian Marchi e ora è riuscito a ritagliarsi il suo personalissimo spazio nel mondo della musica dance e ha prodotto brani di grande successo come Follow My Pamp con cui ha ottenuto il Golden Award. Oggi Andrea oltre 29 milioni di views su YouTube e la sua nuova canzone lo farà crescere ancora.

