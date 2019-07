Wanda Nara si mostra completamente senza trucco su Instagram, ma la scollatura da capogiro fa boom di like: fan in delirio.

Wanda Nara è una delle ‘Wags’ più chiacchierate e seguite sui social. Forse perché oltre ad essere la moglie di Mauro Icardi, Wanda è anche la sua agente e consigliera, cosa che in molte occasioni le è costata pesanti critiche e insulti da parte di una frangia del tifo interista. Ma la Nara è anche una donna di successo nel lavoro, oltre a essere mamma di 5 figli, è una bomba sexy. Tante le foto che spesso condivide sui social, mettendo in mostra tutta la sua sensualità e le sue forme esplosive. L’ultimo post pubblicato su Instagram non fa eccezione.

Wanda Nara, scollatura mozzafiato su Instagram: ecco la foto

Wanda Nara è una donna estremamente sensuale: le sue forme sono da urlo, nonostante le 5 gravidanze, e lei ama metterle in mostra anche sui social, dove spesso le sue foto fanno letteralmente impazzire i fan. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la moglie e agente di Mauro Icardi si è mostrata completamente senza trucco, appena sveglia, con un top dalla scollatura profonda, che mette in evidenza il suo decolleté a dir poco esplosivo. In vacanza a Ibiza, la bella argentina ha scritto un post in spagnolo, che tradotto in italiano dice: ‘Svegliarsi alle 8 del mattino a Ibiza, quando tutti gli altri vanno a dormire…è per le ragazze noiose come me’.

Boom di like e commenti sotto il post di Wanda, la maggior parte dei quali esalta la sua bellezza nonostante la totale assenza di trucco e il viso di chi è sveglio da poco. In effetti solo poche persone possono permettersi una foto con il viso completamente al naturale, ma la moglie di Icardi è sicuramente una di queste. Non sono mancati, come sempre accade, anche i commenti degli haters e di quelli che non apprezzano il suo lavoro come agente del marito, ma Wanda solitamente preferisce non rispondere a nessuno, lasciando a tutti la possibilità di esprimersi liberamente.

