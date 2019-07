La bella Alessia Marcuzzi si mostra su Instagram in intimo trasparente: il gesto che, però, compie manda letteralmente su di giri i suoi followers.

È come sempre davvero incredibile Alessia Marcuzzi. La bella e famosa conduttrice ha condiviso, pochissime ore fa, una foto su Instagram davvero stratosferica. Che, ovviamente, ha riscosso un successo davvero sconsiderato. Bisogna ammettere che la bella romana è davvero molto presente sui social. Ed, in particolare, su Instagram. Su questo famoso social network, infatti, Alessia è solita interagire con i suoi numerosi ed affezionati followers. Pubblicando, tra l’altro, scatti o video davvero imperdibili. Non è assolutamente la prima volta che ve ne parliamo. Eppure, in quest’ultima foto, condivisa come dicevamo davvero pochissime ore fa, l’ex moglie di Facchinetti è davvero insuperabile. Perché? Si mostra, infatti, in intimo trasparente. Ma non solo.

Potrebbe interessarti anche:

Alessia Marcuzzi in intimo trasparente: il gesto ‘bollente’ cattura tutti

È davvero un periodo splendente per Alessia Marcuzzi. Come svelato in un nostro recente articoli e, tra l’altro, confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, la conduttrice, per la stagione televisiva 2019-2010, sarà davvero ricca di impegni. Non solo, infatti, sarà alla conduzione de Le Iene Show e de L’Isola dei Famosi. Ma, a quanto pare, le è stata affidata una nuova sfida. Parliamo, quindi, di Temptation Island Vip. Con tutti questi impegni, è più che giusto che, per il momento, Alessia si goda un po’ di riposo. Ed è proprio questo, in effetti, che la conduttrice sta facendo. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto che condivide, in questi ultimi giorni, su Instagram. Ecco. Proprio l’ultimo di essi, pubblicato poche ore fa, ha catturato l’attenzione di tutti. La bella Marcuzzi, infatti, si mostra in intimo trasparente. Che dire? Davvero stratosferica. Ma è un ‘particolare’ gesto a mandare su di giri i suoi followers. Curiosi? Se si guarda con attenzione la foto, infatti, Alessia è intenta a mangiare una gustosa fragola. E lo fa, tra l’altro, in modo abbastanza ‘ammiccante’. Non lo trovate anche voi?

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi –> clicca qui