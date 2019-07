Alessandra Amoroso ad Amici 2019-2020: il ruolo della cantante nella fase dei casting

Chi vuole entrare nella scuola più famosa d’Italia? Tutti gli aspiranti cantanti e ballerini anelano ad un posto nella scuola di Amici 2019-2020. La scorsa edizione, conclusasi con la vittoria di Alberto Urso, ha appassionato ancora di più i fan e chi aspira a seguire le orme del tenore o dei grandi ballerini che hanno popolato quei banchi, sa che il percorso è lungo e comincia da Casting. Ma come funzionano? E soprattutto, che ruolo avrà Alessandra Amoroso in tutto questo?

Alessandra Amoroso ai Casting di Amici: qual è il suo ruolo

A qualche giorno dalla notizia che la Amoroso voleva ritirarsi dalle scene musicali, ora Alessandra torna a far parlare di sé, ma questa volta per la sua partecipazione ad Amici 2019-2020. La cantante salentina, reduce dal grande successo di Mambo Salentino, la sua nuova hit realizzata con i Boomdabash, ha infatti partecipato ai Casting di Amici di Maria De Filippi e ha giudicato le esibizioni dei cantanti arrivati alle audizioni per il talent di Canale 5. La presenza di Alessandra Amoroso segue quella di altri nomi importanti come Alberto Urso, Irama e Stash che, a loro volta, hanno partecipato ai casting come giudici per valutare chi si meritasse di passare il turno e chi no. Forse tra i ragazzi visionati da Alessandra c’è il futuro vincitore di Amici 2019-2020? Chi può dirlo! Intanto sappiamo che i casting di Amici proseguono e che gli aspiranti cantati e ballerini si daranno battaglia fino all’ultimo per ottenere un posto nella scuola di Maria De Filippi e cercare soprattutto di tenerselo stretto fino al Serale quando si decreterà finalmente il nuovo vincitore di Amici 2020. Stiamo correndo troppo, la strada da fare è ancora molta e per ora i ragazzi devono occuparsi di questa prima fase dei casting e cercare di convincere non solo i giudici “vip” che si presentano, ma anche tutti gli esperti dell’entourage di Maria De Filippi!

