Come saranno andati gli Ascolti Tv ieri sera, mercoledì 3 Luglio? Ecco tutto quello che c’è da sapere nel minimo dettaglio.

Ieri, mercoledì 3 Luglio, è stata una serata televisiva davvero incredibile. Su entrambe le Reti Nazionali, infatti, sono andati in onda due appuntamenti inediti ma, soprattutto, imperdibili. Su Rai Due, quindi, è stata trasmessa la cerimonia inaugurale delle Universiadi 2019. Mentre, su Canale 5 sono andati in onda i primi tre episodi della nuova serie televisiva Manifest. Ovviamente, anche su tutte le altre reti, però, sono stati trasmessi appuntamenti altrettanto stratosferici. Ebbene. Come saranno andati, quindi, gli ascolti televisivi? Volete scoprirli anche voi? Vi accontentiamo subito. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui dati auditel.

Ascolti Tv mercoledì 3 Luglio: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come è nostro solito fare, prima di scoprire nel singolo dettaglio tutto quello che riguarda gli ascolti Tv, è opportuno conoscere tutti i programmi televisivi andati in onda ieri sera, mercoledì 3 Luglio. Eccoli di seguito:

Rai Uno: è andato in onda un appuntamento davvero imperdibile. Parliamo, infatti, di Superquark. Piero Angela con la seconda puntata della nuova stagione di questo incredibile documentario ha totalizzato 10,4% di share;

