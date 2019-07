Belen, lato B in mostra e mini bikini da capogiro. La telecamera non si perde alcun particolare, curve mozzafiato in primo piano

Abbronzatissima e bella più che mai, Belen Rodriguez ha messo in mostra le sue super curve senza alcun timore. La showgirl, felicemente innamorata del suo Stefano De Martino, continua a lasciare a bocca aperta i suoi follower. Completamente k.o. il pubblico maschile, sempre attento alle vicende social della sudamericana. Belen, ormai affermatissima nel mondo dello spettacolo, si mostra spesso senza veli, tra uno shooting e l’altro. Abitini succinti, scollature provocanti, sguardi ammiccanti hanno fatto di lei la regina dei social e non solo. E’ di oggi il seguito di stories Instagram comparso sul suo profilo ufficiale. L’obiettivo reale? Pubblicizzare l’ormai nota linea di costumi, che ogni anno guadagna una fetta di clienti pronte a vestire i capolavori suoi e di sua sorella Cecilia. Le riprese sono bollentissime e non fanno che aumentare una temperatura che già scotta abbastanza. L’obiettivo della telecamera? Quello è finito invece in un punto preciso.

Belen Rodríguez, l’inquadratura finisce sul lato B. Curve mozzafiato e bikini in bella mostra

La bella Belen si lascia inquadrare distesa durante la tintarella. Un prato da sfondo, i capelli raccolti e la schiena in bella vista. Il primo scatto lascia intravedere il segno del costume, posa provocante e solo alcuni dettagli. “Warm” e la scritta che compare sulla foto, ma di tiepido c’è ben poco, qualcuno avrebbe detto più hot. La temperatura si scalda nelle stories successive, quando l’obiettivo percorre la schiena fino ad inquadrare tutte le curve e il brand cucito sul mini mini bikini. Statuaria e abbronzatissima, concquista l’attenzione dei suoi follower soffermandosi su particolari da far girare la testa.

Questa volta alla dolcezza di Stefano e Santi, preferisce la bellezza dei suoi capolavori, già da anni sul mercato. Sarà contento Stefano? Certo è che la coppia, dietro all’amore ritrovato, sa sempre come accontentare i follower, senza mai far dispiacere nessun genere del pubblico che nel tempo continua a seguirli.

