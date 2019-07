Caduta Libera, Nicolò Scalfi ha vinto di nuovo e ora il suo bottino è nettamente lievitato: ecco quanto ha vinto in totale.

Che Nicolò Scalfi fosse bravo è indubbio, ma che riuscisse a vincere nuovamente a Caduta Libera non ce lo aspettavamo. E invece, nella puntata andata in onda il 1 luglio 2019, il giovanissimo campione, arrivato all’ottantatreesima partecipazione allo show è riuscito ad accaparrarsi un bottino ricco di 131 mila euro. Una somma importante che va ad aggiungersi a tutti i soldi guadagnati in passato e nelle settimane precedenti. Ma quanto ha guadagnato in tutto?

Montepremi Nicolò Scalfi Caduta Libera: quanto ha vinto?

Come abbiamo detto Nicolò Scalfi è molto bravo e a Caduta Libera è diventato un campione indiscusso. Quella del 1 luglio non è stata la prima vittoria, anzi, è una delle tante. Se vi state chiedendo quindi, quanto ha guadagnato in totale Nicolò Scalfi sappiate che a oggi la cifra ottenuta a Caduta Libera dal campione bresciano è di 641mila euro. Una cifra più che consistente, ma che scivola in un cono d’ombra di malelingue e maldicenze. Sono in molti infatti a sostenere che il ragazzo sia in qualche modo aiutato dal programma stesso. Altri invece pensano che Nicolò sia semplicemente più bravo di altri e che quindi si meriti ogni vittoria ottenuta fino ad ora. Intanto Gerry Scotti, ospite a Tv Talk ha risposto a questi famigerati haters di Nicolò e li ha invitati a giocare contro di lui per vedere come va a finire. Del resto, come ha ricordato il presentatore di Caduta Libera, quando si gioca da casa è tutto nettamente più semplice ed è quasi normale che qualcuno possa pensare che il gioco sia truccato. Negli studi poi cambia tutto, ma non per Nicolò che si mantiene lucido e che riesce sempre a portare a casa un buon risultato.

Per sapere tutto sulle ultime news dei programmi tv–> clicca qui