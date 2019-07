Cristian Imparato non è più fidanzato: è di poco fa l’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello con cui comunica che la sua storia d’amore con Davide è giunta al termine



Cristian Imparato torna single: non è più fidanzato con Davide ed ha voluto annunciarlo personalmente ai suoi follower di Instagram. Insomma, nell’ultimo periodo si era parlato molto della sua relazione con questo ragazzo che, come scrive Cristian, è una persona leale e sincera. Sì, perché nel post ‘d’addio’ abbiamo letto tantissime parole dolci che l’ex prodigio di Io Canto ha indirizzato al ragazzo. Si sono lasciati bene, possiamo dire. Anche se non mancano critiche e polemiche da parte dei follower. In tanti, infatti, accusano Imparato di aver ‘strumentalizzato’ questa sua relazione per fare gossip.

Cristian Imparato e il fidanzato Davide: perché è finita?

Sembrava andare tutto bene. Certo, nessuno può prevedere quello che succede in un rapporto di coppia. Tutto sommato, Cristian e Davide si conoscevano da poco e sapevano – pertanto – poco l’uno dell’altro. Si sono conosciuti e, forse, si è manifestata qualche incompatibilità caratteriale. Tuttavia, come detto, Cristian non fa segreto di essere rimasto colpito dalla persona che è Davide.

“Ho avuto anche se per poco tempo una persona splendida, leale e vera al mio fianco”, scrive l’ex cantante di Io Canto. E poi conclude: “Ti vorrò sempre bene”. Il tutto dopo aver comunicato brevemente che la sua storia d’amore con Davide è finita. Per cui, da adesso dovremo parlare di ex fidanzato di Cristian Imparato quando tiriamo in ballo Davide. Ricordiamo, a tal proposito, quanto sia stato ‘complicato’ per Cristian parlare della sua omosessualità nella casa del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. A tal proposito, ci fu anche un intervento del padre inviato dalla conduttrice per rincuorarlo e trasmettergli quella serenità di cui aveva bisogno in quel momento il ragazzo. Adesso che aveva fatto outing e che tutto era ormai alla luce del sole, poteva finalmente avere un fidanzato. La storia d’amore, però, è durata poco. Beh, questo non vuol dire che non ce ne sarà un’altra… staremo a vedere!

