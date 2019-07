Diletta Leotta è seduta sul divano, ma quando accavalla le gambe succede qualcosa di spropositato: l’incidente è, infatti, dietro l’angolo.

È una delle donne più amate, apprezzate e desiderate dagli italiani. E, notando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Diletta Leotta, giorno dopo giorno, continua a riscuotere successo. E a far impazzire tutti. Sono numerosi gli scatti su Instagram, infatti, che lo testimoniano. Che possa essere in tenuta sportiva o in costume da bagno, la bella catanese riesce sempre ad ottenere un clamore davvero spropositato. Poche ore fa, tra l’altro, ha condiviso un delizioso scatto mattutino. La giornalista è sul divano ed accavalla le gambe. Eppure, durante questo classico movimento di ogni donna, la Leotta è ‘vittima’ di un incidente. Ecco di cosa parliamo.

Diletta Leotta accavalla le gambe sul divano: l’incidente è inevitabile

Nonostante sia estate inoltrata, Diletta Leotta è sempre alle prese con il lavoro. Certo, la Serie A è terminata da un pezzo, ma la bella catanese è una vera e propria forza della natura. Impegnata, così, in nuove avventure. Come testimoniano, infatti, nelle sue recenti Instagram stories, la bella giornalista è al lavoro per un nuovo progetto. Non sappiamo con precisione di che cosa si tratti, eppure sembra essere davvero molto impegnativo. E così, durante una pausa caffè, Diletta si siede sul divano. Per discutere, evidentemente, di qualcosa di lavoro. Eppure, se si guarda con attenzione lo screenshot della story in questione, si nota chiaramente che assume una posizione davvero ‘particolare’. Come detto precedentemente, infatti, Diletta accavalla le gambe. Probabilmente, sarà molto più comoda così. Inevitabile, dato anche il vestito indossato, l’incidente. Da come si può vedere dalla immagine riproposta, la giornalista ha tutte le gambe in bella mostra. Basterebbe, quindi, una semplice folata di vento, per mostrare qualcosa in più.

