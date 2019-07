Diletta Leotta sbarca a Mediaset: la bella siciliana condurrà un programma su Italia Uno che andrà in onda dal 15 luglio. Ecco di cosa si tratta.

Diletta Leotta è inarrestabile. Dopo l’esperienza a DAZN e a Radio105, vedremo la bella conduttrice sulle reti Mediaset. Ebbene sì, la siciliana condurrà un programma su Italia Uno.

Proprio in questi giorni sta impazzando il gossip che vede Diletta Leotta in un flirt con un altro uomo. Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Mammì, “361magazine” ha rivelato che la Leotta avrebbe iniziato una relazione con un certo Gian Enrico, manager di Mediaset.

Diletta Leotta sbarca a Mediaset: condurrà un programma su Italia Uno

Mentre non si fa altro che parlare della sua vita privata, Diletta Leotta risponde con una news sulla sua carriera professionale. Dal 15 luglio condurrà un nuovo programma estivo in onda su Italia Uno dal lunedì al venerdì, tra le 14:10 e le 14:30 su Italia Uno, in collaborazione con Radio 105, dal titolo “W Radio Playa Rimini”. Al suo fianco ci sarà Daniele Battaglia, mentre il duo di “Colorado” Panpers si occuperà dei collegamenti dalle spiagge di Rimini.

Chiunque voglia partecipare a questo programma deve registrarsi sul sito di Magnolia e compilare il form e, poi, recarsi sulla spiaggia di Rimini dove saranno effettuati vari giochi estivi che andranno in onda nel programma presentato da Diletta Leotta.

