Federica Nargi e Alessandro Matri si sono concessi un momento ‘hot’ mentre erano in barca: lato B dell’ex velina in primo piano, foto mozzafiato.

Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano in questi giorni i loro 10 anni d’amore. Bellissima e super sensuale, l’ex velina è amatissima dal pubblico maschile, che la segue su Instagram per ammirare i suoi scatti sexy, anche se ultimamente non sono mancate critiche pesanti da parte degli haters, che hanno trovato eccessive alcune sue foto, ritenendole troppo hot, specie a pochi mesi dal parto. Ma Federica va avanti per la sua strada, e nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram si mostra più sexy che mai, insieme al suo compagno.

Federica Nargi e Alessandro Matri in barca, momento ‘hot’ per la coppia

Federica Nargi e Alessandro Matri si stanno godendo una bella vacanza alle Baleari con le piccole Sofia e Beatrice, e festeggiano in questi giorni il loro decimo anniversario. La coppia, che conferma il classico trend italiano calciatore-velina, è più unita e affiatata che mai e non sembra sentire il peso del tempo. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram da Federica, lei e il suo compagno sono in barca e si baciano appassionatamente. Alessandro è appoggiato alla ringhiera dello yacht e la Nargi, con le spalle all’obiettivo, si appoggia su di lui e lo bacia dolcemente.

Impossibile però non notare, oltre alla tenerezza dello scatto, il lato B di Federica, che è in primo piano ed è davvero mozzafiato. L’ex velina infatti indossa un mini bikini rosa, che copre proprio il minimo indispensabile e mette in evidenza il suo fisico da urlo, per niente modificato dalle due gravidanze. Corpo statuario e lato B perfetto, la Nargi stringe a sé il suo uomo e papà delle sue meravigliose bambine, mentre si gode il relax della vacanza a Formentera. Boom di like e commenti per la foto, che ha mandato in visibilio i fan della coppia.

