Federico Fashion Style è stato invaso dalle critiche: il parrucchiere ha detto una frase su Instagram che ha fatto infuriare una sua fan, ecco quale.

È senza alcun dubbio il parrucchiere del momento. Federico Lauri, meglio conosciuto con il nome di Federico Fashion Style, sta cavalcando l’onda del successo. Grazie al suo programma su Real Time ‘Il Salone delle meraviglie’, il giovane di Anzio è diventato veramente famoso. Non che prima non lo fosse, sia chiaro. Ma, grazie alla visibilità televisiva, il suo successo è aumentato ancora di più. E con esso, purtroppo, anche le critiche social. Dopo l’episodio della ricevuta ‘esagerata’, dal quale Federico si è immediatamente difeso, è accaduto un nuovo spiacevole episodio ai suoi danni. Ecco tutto nel dettaglio.

Federico Fashion Style invaso dalle critiche: ecco perché

È considerato il Parrucchiere dei Vip. Proprio perché nei suoi saloni sono tantissimi i personaggi pubblici che amano farsi ‘coccolare’ il cuoio capelluto da Federico Fashion Style. In effetti, si spulcia con attenzione il suo profilo Instagram, si nota chiaramente che sono davvero tantissimi i Vip che permettono che il loro look venga completamente stravolto dal giovane parrucchiere di Anzio. A partire da Giulia De Lellis, Paola Turci e Nina Moric. Fino a, poi, Tina Cipollari, la vamp ed opinionista di Uomini e Donne. Ebbene. Proprio sotto al post con la magnifica Tina, che tra l’altro vi abbiamo riproposto in alto, è accaduto un episodio davvero incredibile per Federico. Da come si può leggere dalla didascalia a corredo della foto, il parrucchiere svela un segreto del suo mestiere. A cui la Cipollari si è affidata. Parliamo di un attrezzo del mestiere utile per arricciare i capelli che, stando a quanto scrive il giovane, è stato ideato completamente da lui. Ecco. È proprio contro questa frase che si scaglia una sua fan:

Da come si evince dal commento quindi, l’utente in questione non crede affatto che la piastra per capelli sia stata ideata da Federico. Anzi. Proprio per questo motivo, quindi, il parrucchiere si sente in diritto di rispondere. Cercando, quindi, di far emergere la ‘novità’ del ferro.

