L’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia è incontenibile su Instagram: il costume che indossa è davvero troppo piccolo e non copre tutto.

Francesca Del Taglia è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La ricorderete tutti, senza alcun dubbio, ai tempi della sua partecipazione al famoso dating show di Canale 5: capelli lunghi sul biondo e una frangetta davvero incredibile. Saranno state proprio queste sue particolarità, miste ovviamente ad una bellezza davvero smisurata, che avranno conquistato Eugenio Colombo, all’epoca tronista del programma. È proprio da quel momento, infatti, che i due non si sono più lasciati. Attualmente, sono ancora felicemente innamorati e spensierati, soprattutto con i loro due figli. Lo testimoniano le continue e numerose foto che la giovane donna pubblica su Instagram. A proposito di questo, avete visto l’ultimo scatto di Francesca con un costume davvero troppo piccolo per le sue forme?

Francesca Del Taglia, costume troppo piccolo: lo scatto è incontenibile

Sin dal sua partecipazione a Uomini e Donne, Francesca Del Taglia è stata davvero ‘esplosiva’. Con un carattere davvero peperino, ma, soprattutto, con una forma fisica davvero sorprendente, la giovane toscana ha conquistato l’attenzione di tutti. E, a distanza di anni, continua a farlo. Pochissime ore fa, infatti, la moglie di Eugenio Colombo ha pubblicato uno scatto su Instagram davvero incredibile. È a Mykonos con la sua famiglia per godersi alcuni giorni in relax e tranquillità. Prima di correre al mare, però, c’è la foto di rito. E così, la bella Francesca si lascia immortalare in costume. Bikini che sembra essere davvero troppo piccolo per le sue esplosive forme. Tanto da non riuscire a coprire tutto. Certo, da come si può vedere dalla foto in questione riproposta, tra l’altro, in alto, non c’è nulla di scandaloso in questa foto. Anzi, la Del Taglia è fin troppo coperta. Le particolarità, però, che fuoriescono dal costume sono, come si può vedere, i tatuaggi sui fianchi e sulle spalle. Beh, è in vacanza. È naturale che sia così, no?

