La moglie di Peppino Di Capri lascerà un vuoto incolmabile nella vita del celebre cantante e in quella delle persone che le hanno voluto bene. Ecco chi era, il suo lavoro e tutto ciò che c’è da sapere

Peppino di Capri è stato sposato due volte. Una volta con Roberta, a cui ha anche dedicato una canzone omonima, e da cui ha anche avuto un figlio. La loro relazione è terminata, stando a quanto lui ha raccontato, in seguito ad una profonda crisi. Il celebre cantante si è poi risposato con Giuliana Gagliardi, morta nella notte del 3 luglio 2019. Il cordoglio per la morte della splendida moglie è stato reso pubblico soltanto nella mattinata seguente. Con un messaggio, Peppino Di Capri, ha annunciato a tutti la scomparsa di Giuliana: “Le abbiamo consegnato le chiavi del Paradiso”.

Chi era Giuliana Gagliardi, moglie di Peppino di Capri: età, carriera e quell’amore sconfinato per l’isola caprese

Giuliana Gagliardi si è spenta all’età di 68 anni in seguito ad una incurabile malattia. E’ stata una delle due moglie di Peppino Di Capri, da cui ha avuto due figli: Edoardo e Dario. Entrambi hanno vissuto con mamma e papà a Capri fino all’adolescenza. Poi, si sono spostati per motivi legati al lavoro ed alla carriera. Dario è un attore, ha il nome d’arte Dario Castiglio ed ha interpretato vari ruoli in delle fiction italiane come Ris, ad esempio.

Giuliana Gagliardi ha conosciuto Peppino Di Capri negli anni ’70. Era una giovane studentessa di Biologia. Molto probabilmente, si sono conosciuti perché Giuliana era la cognata di Mimmo di Francia, autore di alcuni brani e collaboratore di Peppino. Con qualche amicizia in comune e qualche rapporto di parentela, spesso nascono storie d’amore stupende che vanno avanti negli anni, come in questo caso. Giuliana Gagliardi ha vissuto con suo marito Peppino a Capri per molti anni. Non ha mai voluto lasciare il suo lavoro da biologa: tant’è che lo esercitava in un laboratorio di analisi nella piazzetta di Capri. Stando a quanto si racconta, Giuliana era molto legata alla sua casa di Capri. La curava nei minimi particolari senza tralasciare nulla: come una perfetta donna di casa. Amava la sua casa e la sua isola. Un amore contraccambiato dagli abitanti capresi che nutrivano un particolare affetto per la donna.

