Il percorso di Temptation Island 2019 è finalmente iniziato. Nonostante siano state mandate in onda le prime due puntate, le sei coppie in gioco hanno riscosso un interesse, da parte del pubblico italiano, davvero sconsiderato. Tutti, infatti, sono davvero curiosi di conoscere le loro sorti. E, soprattutto, se la storia d’amore di questa ragazzi sia andata a buon fine oppure no. Particolare interesse, sin dal primo momento, ha suscitato Katia Fanelli. La giovane ‘fotonica’ del gruppo delle fidanzate, insomma. Che, con il suo aspetto fisico mingherlino e la battuta sempre pronta, ha spiazzato e conquistato completamente tutti. Ed è proprio su di lei, però, che un’ex concorrente del programma ha espresso delle parole ‘al veleno’. Ecco di chi parliamo e cosa dichiara.

Katia Fanelli di Temptation Island 2019, un’ex concorrente ci va giù pesante

Raffaela Giudice, fidanzata di Andrea Celentano ed concorrente della scorsa edizione di Temptation Island, in una recente intervista per Fanpage, ha espresso la sua opinione riguardo all’attuale edizione del programma ed, in particolare, sulle coppie. Secondo la giovane napoletana, infatti, tutti i partecipanti di questa stagione hanno un unico obiettivo: aumentare la loro popolarità. Vedendo il loro atteggiamento, dunque, Raffaella ha la sensazione come se, alcune di queste coppie, fossero entrate già lasciate all’interno del programma. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che sarebbero state così disposte ad aprirsi immediatamente con alcuni dei single dei rispettivi villaggi. Ne ha un po’ per tutti Raffaela. In particolare per Katia Fanelli, la fidanzata di Vittorio Collina. La napoletana, infatti, ritiene che sia assurdo che la giovane Fanelli sia stata l’unica a ridere nel corso di un falò. Quando poi quello è l’unico momento in cui prendi consapevolezza di quello che sta accadendo nel villaggio del tuo fidanzato. Ma non solo. Perché, come dicevamo, Raffaela ci va giù pesante. Tanto da definirla ‘vergognosa’ per la frase ‘cavalcami forte’ detta al single Giovanni. Siete d’accordo con lei?

