Nilufar Addati lascia tutti a bocca aperta, affacciandosi al balcone completamente nuda: la foto dell’ex tronista sta facendo il giro del web.

Nilufar Addati è molto amata e seguita sui social. Dopo l’esperienza come tronista a Uomini e Donne e la parentesi a Temptation Island Vip insieme alla sua ‘scelta’ Giordano Mazzocchi, la bella napoletana dalle origini persiane non si è vista più in tv, ma continua a presenziare su Instagram, dove lavora come influencer e modella. Non mancano spesso e volentieri critiche anche pesanti per l’ex tronista, che però sa sempre rispondere per le rime a chi la insulta a volte anche semplicemente per il suo aspetto fisico. Ma la foto che ha appena postato, di sicuro non potrà passare inosservata.

Nilufar Addati, la foto choc mentre è affacciata al balcone completamente nuda

Nilufar Addati è rinomata per la sua finezza nei tratti e nei modi. La sua parlantina svelta e l’ironia che la contraddistinguono, sono sempre piaciute al pubblico, che apprezza anche la sua bellezza. L’ultimo post di Nilufar ha lasciato però tutti a bocca aperta: la ragazza si è fatta fotografare mentre è affacciata al balcone completamente nuda, con soltanto un basco francese in testa. La foto infatti, a giudicare dallo sfondo che si intravede, è stata scattata proprio a Parigi e la didascalia, ‘Parisienne’, sembra proprio confermarlo.

Capelli raccolti in uno chignon basso morbido, seno coperto con il braccio e zone intime che appena si intravedono, lo scatto di Nilufar è davvero mozzafiato e sta già facendo il giro del web. Boom di like e commenti per la foto dell’ex tronista, che ha attirato anche le critiche degli haters sulla scelta di posare nuda. Nilufar però come sempre non si è scomposta e ha risposto a tutti in tono fermo ma educato. Rossetto rosso e smalto bianco per l’ex di Giordano Mazzocchi, che fa letteralmente innamorare tutti col suo sguardo di ghiaccio e il suo corpo sinuoso.

