Sabrina Ferilli parte per una nuova avventura con Maria De Filippi: sarà l’ospite fisso del programma in onda sulle reti Mediaset

Sabrina Ferilli è pronta per essere protagonista di un nuovo programma tv: parliamo di Tu Si Que Vales. Ebbene sì, la bella showgirl romana sarà al fianco di Maria De Filippi in questa nuova avventura che partirà con molta probabilità nel 2020. Non è la prima volta che la vediamo in una trasmissione della De Filippi, ma stavolta potrebbe essere proprio ospite fisso. Potrebbe far parte, infatti, stando ad alcune indiscrezioni raccolte sul web, della giuria popolare.

Sabrina Ferilli con Maria De Filippi: che ruolo avrà nel programma?

Spesso l’abbiamo vista ad Amici, con Maria De Filippi. Ma stavolta, stando a quanto apprendiamo dalle ultime notizie, Sabrina Ferilli potrebbe diventare ospite fisso di Tu si que vales. Il ruolo che avrà nella trasmissione sarebbe quello di Iva Zanicchi e Mara Venier negli scorsi anni: quello, ossia, di leggere l’opinione del pubblico circa i talenti che si esibiscono sul palco tramite il tablet che le verrà dato in dotazione. Sabrina Ferilli, quindi, potrebbe presenziare il programma nel ruolo di giudice popolare. Come sappiamo, infatti, nel programma ci sono 4 giudici più quello popolare. Ma chi saranno gli altri?

Tu si que vales: giudici e conduttori

Per ora, niente di certo. Eccezion fatta per Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Mancano all’appello il giudice popolare (non c’è ancora nessuna notizia ufficiale su Sabrina Ferilli), Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Quest’ultimo, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ancora in trattativa con Mediaset per pattuire il cachet. Belen Rodriguez, molto probabilmente, sarà impegnata con diversi programmi il prossimo anno e non siamo sicuri che sia ancora una volta alla conduzione di Tu si que vales. Anzi, a tal proposito, ci sono alcune voci di corridoio che parlando di Diana Del Bufalo pronta a sostituirla. Come andrà a finire? Non ci resta che aspettare la prossima stagione.

