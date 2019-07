Teresa Langella ha annunciato che presto si separerà da Andrea Dal Corso per un viaggio a Ibiza: la reazione del fidanzato non è delle migliori.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppi nate in questa stagione di Uomini e Donne. Incontratisi, anche se di sfuggita, nella scorsa edizione di Temptation Island in veste di tentatori, i due si sono reincontrati negli studi di Canale 5 e Teresa, in veste di tronista, lo ha scelto. Lui, dopo il ‘no’ iniziale, è tornato sui suoi passi e ha fatto di tutto per riconquistarla. La loro storia ora procede a gonfie vele, tanto che i due hanno in serbo un importante progetto per il futuro. Ma ora dovranno seprararsi per alcuni giorni e la cosa non sembra proprio andare giù ad Andrea: ecco perché.

Teresa Langella a Ibiza da sola: Andrea Dal Corso reagisce così

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sempre più innamorati e felici, e nonostante la distanza cercano di trascorrere insieme più tempo possibile. Nelle ultime storie pubblicate da Teresa mentre era in macchina con il suo fidanzato, l’ex tronista ha annunciato che presto si dovrà allontanare da lui per un viaggio a Ibiza. Teresa è infatti una cantante e dovrà volare in terra spagnola per il suo nuovo singolo. Niente paura, dunque, per Andrea. La sua fidanzata non va certo in Spagna per una vacanza lontano da lui, ma soltanto per questioni lavorative.

Inevitabile, però, la reazione un po’ ingelosita del veneto: ‘Brava, brava, vai a Ibiza, ti controllo’, ha detto in tono ironico l’ex corteggiatore, che dovrà stringere i denti per qualche giorno senza la sua donna. Teresa ha simpaticamente scritto nella didascalia della storia che andrà a Ibiza ‘contro ogni maledizione’, in riferimento agli ultimi avvenimenti che riguardano altri ex protagonisti di Uomini e Donne, che hanno chiuso le loro storie d’amore proprio di ritorno da un viaggio a Ibiza. Nessun collegamento, però, con Teresa, che starà in Spagna solo due giorni, prima di tornare in italia e riabbracciare il suo adorato Andrea.

