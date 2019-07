In un nuovo giudice popolare a Tu si que vales, lo show targato Maria De Filippi: ecco chi prenderà il posto di Iva Zanicchi nella prossima edizione del programma.

Tra le trasmissioni confermate anche per la prossima stagione televisiva ci sarà anche Tu si que vales. Lo scoppiettante varietà di Maria De Filippi è un vero successo per Canale 5, ed è pronto a tornare in onda anche nel nuovo palinsesto autunnale di Mediaset. Ma con un’importante novità. Se sono ormai certe le conferme di Belen Rodriguez alla conduzione e dei quattro giudici, il nome del giudice popolare sarà del tutto inedito. Non ci sarà infatti Iva Zanicchi a rappresentare la giuria popolare quest’anno. Chi allora? Scopriamolo insieme!

Potrebbe interessarti anche:

Tu Si Que Vales, il nuovo giudice popolare sarà Sabrina Ferilli

Tu si que vales tornerà a riempire il sabato sera degli italiani con la sua carica di allegria ed emozioni. Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la padrona di casa, Maria De Filippi: i quattro componenti della giuria saranno, con ogni probabilità, ancora loro. La novità interesserà invece la giuria popolare. Iva Zanicchi, che aveva a sua volta preso il posto di Mara Venier, affiderà il comando della giuria del popolo a una delle più grandi attrici italiane, Sabrina Ferilli. Con la De Filippi, l’attrice romana ha un gran bel rapporto: basti pensare a tutte le volte in cui Sabrina è stata ospite e giudice ad Amici. Adesso, una nuova entusiasmante esperienza per la Ferilli che ha accettato il ruolo nel seguitissimo varietà condotto da Belen Rodriguez. E voi, cosa ne pensate? Siete contenti di questa scelta?

Per tutte le ultime news e anticipazioni su tutti i programmi che andranno in onda da settembre CLICCA QUI