Ambra Lombardo ha pubblicato uno scatto in cui è completamente nuda: boom di like e Instagram in tilt per la fidanzata di Kikò Nalli.

Ambra Lombardo, la sexy professoressa di Lettere, sta diventando sempre più seguita e ammirata sui social. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Kikò Nalli, la bella siciliana ha lasciato il suo lavoro di insegnante per dedicarsi al sogno di lavorare in tv. Per ora il suo successo è soprattutto su Instagram, dove spesso pubblica scatti mozzafiato, ma lavora anche come influencer e non manca di dispensare consigli ai suoi followers, condividendo molti momenti del suo quotidiano. L’ultima foto postata sui social, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta.

Potrebbe interessarti anche:

Ambra Lombardo nuda su Instagram: fan in delirio

Ambra Lombardo continua la sua storia con Kikò Nalli, conosciuto al Grande Fratello, con cui ha appena festeggiato un mese d’amore, andando contro tutti i pronostici iniziali. I due si mostrano innamorati e affiatati e lui sembra sempre più incantato dalla bellezza dell’ex professoressa. L’ultima foto pubblicata su Instagram dalla siciliana è davvero mozzafiato. Si tratta di uno scatto in cui è completamente nuda, e si copre le zone ‘hot’ apoggiandosi addosso un abito bianco, tutto ricamato. Ai piedi Ambra indossa dei sandali dal tacco vertiginoso, che rendono la foto ancora più sexy.

Nella didascalia del suo post, Ambra ha dichiarato di adorare il bianco, perché le ricorda le tende di pizzo siciliane e quindi le sue origini, e ha poi chiesto ai propri di followers di scrivere nei commenti quali ricordi associassero al colore bianco. Inutile dire che la foto ha totalizzato un migliaia di like e tantissimi commenti, per la maggior parte di fan adoranti, che non hanno potuto fare a meno di ammirare tanta bellezza, chiedendosi anche se Kikò abbia gradito uno scatto così ‘hot’. L’ex marito di Tina Cipollari si sarà ingelosito? Non lo sappiamo, ma è facile immaginare che sia orgoglioso di avere al suo fianco una donna tanto bella e sexy.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI