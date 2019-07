Angela Nasti, dopo la rottura con Alessio Campoli torna tra le braccia del suo ex?L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi.

Angela Nasti non è stata particolarmente fortunata a Uomini e Donne. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi si è conclusa con la scelta di Alessio Campoli. Ma la relazione tra i due è durata veramente poco. Colpa di Angela, per gran parte dei fan, che hanno visto nella napoletana più interesse verso il ‘business’ che verso il corteggiatore scelto. Ma proprio ora che la bufera intorno all’ex tronista sembra essersi placata, ecco che il settimanale Chi lancia una nuova bomba. La Nasti starebbe ripensando a un suo ex. Sapete chi? Scopriamolo.

Potrebbe interessarti anche:

Angela Nasti, è di nuovo amore col suo ex Mattia?

Angela Nasti avrebbe già dimenticato la sua storia con Alessio Campoli ‘grazie’ a un altro uomo. È questa l’ultima indiscrezione lanciata da Chi qualche ora fa. E non sarebbe un uomo qualunque. L’ex tronista napoletana starebbe ripensando al suo ex, che non è un volto nuovo per i fan di Uomini e Donne. Si tratta di Mattia Marciano, anche lui ex tronista nella trasmissione di Canale 5. La storia tra i due è finita già da qualche anno, ma non è la prima volta che spunta la voce di un ritorno di fiamma. Nonostante in un’intervista a Chi Mattia avesse dichiarato che la relazione con Angela era chiusa e archiviata, è stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a riparlare di un possibile ricongiungimento della coppia. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe vedere Angela e Mattia insieme?

Per tutte le ultime news su Angela Nasti e gli altri protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI