Antonella Fiordelisi, la bella fidanzata di Francesco Chiofalo, pubblica su Instagram una foto davvero da urlo: gli occhi dei suoi fan guardano solo lì.

Non è mai passata inosservata Antonella Fiordelisi. Sin dalla sua prima apparizione televisiva, nei panni di tentatrice di Nicola Panico a Temptation Island, la giovane salernitana si è fatta facilmente notare. Attirando, quindi, l’attenzione di tutti. E riscuotendo, tra l’altro, un notevole riscontro da parte del pubblico maschile. Complice, ovviamente, di tale successo la sua perfetta forma fisica e, soprattutto, la sua bellezza. Nonostante, infatti, Antonella sia davvero molto giovane, vanta un fascino e un’eleganza davvero clamorosa. Testimoni sono le continue foto che la bella modella pubblica spesso su Instagram. Come quest’ultima di pochissime ore fa. Ecco di cosa parliamo.

Antonella Fiordelisi senza reggiseno su Instagram: impossibile guardare altrove

L’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, come dicevamo, è davvero molto attiva sui social. La giovane ragazza salernitana, infatti, è solita condividere degli entusiasmanti scatti fotografici. Che riguardano sia la sua vita sentimentale. Ma anche la sua vita lavorativa. Nonostante, infatti, Antonella sia un’abile schermitrice, vanta anche un’eccellente carriera da modella. E, vedendo le sue foto su Instagram, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Proprio l’ultima di esse, infatti, sembra confermare queste parole. Nello scatto in questione, riproposto, com’è nostro solito fare, anche in alto, Antonella è davvero mozzafiato. Con un incantevole abito rosso, pochette e rossetto abbinati al colore del vestito, la giovane salernitana assume una posa davvero accattivante. E non solo. Perché a catturare l’attenzione di tutti i suoi followers è un particolare davvero: la Fiordelisi è senza reggiseno. Lo si evince chiaramente dal segno che, il vestito troppo attilato, le fa sul corpo. Inutile dire, quindi, la reazione dei fan. Che, di fronte ad una visione del genere, hanno subissato la foto di likes.

