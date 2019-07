Una splendida foto di coppia a Roma per Chiara Ferragni e Fedez: ma c’è un dettaglio ‘strano’ che non sfugge agli occhi dei fan. Ecco quale.

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio due dei personaggi più amati sul web. La famosissima influencer e il suo rapper preferito formano una coppia che fa davvero impazzire i fan. Basta farsi un giro sui seguitissimi profili Instagram della bionda più influente del mondo e di Fedez per scoprire quante persone interagiscono con loro. Ed è quello che è accaduto anche qualche ora fa, sotto una foto postata da Chiara nel suo profilo. Uno scatto romantico a Roma, ma uno strano dettaglio non è sfuggito ai fan. Ecco quale.

Chiara Ferragni e Fedez, la foto romantica al Colosseo ha ‘qualcosa di strano’

Roma e il Colosseo, quale migliore sfondo per una foto romantica col proprio maritino? Chiara Ferragni si mostra felici nelle braccia di Fedez, mentre si trovano nella capitale per un evento di Fendi al quale sono ospiti. Una foto romantica, che esprime tutto l’amore che c’è tra i due. Ma ecco che i fan più attenti notano qualcosa di strano. In particolare, è Fedez a non convincere.. Date un’occhiata:

Ebbene no, non sono i capelli biondo platino a sconvolgere i fan. A quelli, si sono già abituati. Quello che non ‘torna’ a molti followers della Ferragni è l’improvvisa crescita in altezza di suo marito Fedez! Tutti sono sicuri: il rapper è decisamente più basso di sua moglie. Avrà quindi utilizzato qualche trucchetto? Leggete:

C’è chi pensa che Fedez sia in punta di piedi, chi crede abbia rubato i tacchi a sua moglie, chi ancora ha scommesso che il rapper fosse salito su un gradino! Insomma, per tutti il marito di Chiara Ferragni ha usato un escamotage per ‘allungarsi’. E voi, che idea vi siete fatti sulla foto?

