Cosa fare a Luglio 2019 Italia: una lista di tutte le feste, eventi concerti e sagre da non perdere nelle principali regioni italiane.

Luglio 2019 sarà un mese ricco di eventi da non perdere per chi ha voglia di godersi serate all’insegna della musica e del buon cibo.

Un modo per godersi l’estate in Italia godendosi le numerose attività organizzate nelle principali regioni e città italiane.

Vi segnaliamo, così, una lista di eventi di luglio 2019 in Italia.

Concerti luglio 2019 in Italia: i più interessanti

Tra gli eventi musicali imperdibili, non possiamo non menzionare la tappa italiana del tour dei Kiss. Il gruppo ha deciso di salutare il pubblico e mettere la parola fine alla loro carriera con un tour chiamato “End of the Road”.Potrete assistere al concerto all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano il 2 luglio 2019.

Altro artista internazionale che calcherà i palchi italiani è Ben Harper. Considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre. Tour sold-out in tutto il globo, dischi presenti nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili hanno fatto di Ben Harper e della sua band delle vere e proprie superstar mondiali.

Per quanto riguarda gli artisti italiani che si esibiranno con tour e concerti nel mese di luglio, vediamo Ligabue con il suo “Star Tour 2019”. Il cantante si esibirà in alcune città italiane: 2 luglio Torino, Stadio Olimpico Grande Torino 6 luglio Bologna, Stadio Dall’Ara 9 luglio Padova, Stadio Euganeo, 12 luglio Roma, Stadio Olimpico

Anche J-Ax sarà protagonista degli eventi di luglio 2019 in Italia. Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti festival italiani.

6 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle – Rock in Roma (opening act: Jefeo)

12 luglio Genova, Porto Antico

14 luglio Verona, Arena

20 luglio Bibione (Ve) Piazzale Zentih

31 agosto Noci (Ba), Foro Boario – Animenote Noci Music Festival (opening act: Boomdabash + Jefeo)

7 settembre Catania, Villa Bellini – Estate Catanese (opening act: Jefeo)

14 settembre Mondovì (Cn), Mondovicino Arena – Wake Up Music Festival (opening act: Boomdabash + Jefeo)

Tra gli artisti più amati del momento, soprattutto tra i giovani, spunta Irama che ha annunciato tre nuove date estive

Non poteva mancare l’irriverente Jovanotti con il suo Jova Beach Party. Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 560 mila spettatori, Lorenzo Cherubini inventa una nuova formula e trasforma un concerto in una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento saranno il centro di tutto.

Le date del Jova Beach Party:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme

13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola

Sagre Luglio 2019 Italia

Non solo musica, ma anche il buon cibo accompagnerà gli italiani in questo caldo mese estivo. Ecco qualche spunto per scoprire le migliori sagre dal Nord al Sud Italia alla ricerca di buoni sapori e tradizioni da riscoprire e da assaporare.

– Sagra degli strozzapreti, Roccastrada (Grosseto). Lo strozzaprete è un tipo di pasta, la cui origine del nome rimane avvolta nel mistero. Dal 5 al 14 luglio in Maremma viene celebrata questa pasta con i migliori sughi, preparati dalle mani esperte delle cuoche del paese.

– Festa della Pizza e Birra, Montopoli in Val d’Arno (Pisa). In provincia di Pisa per ben 10 giorni si celebrerà una coppia perfetta: la pizza e la birra. La pietanza e la bevanda nostre compagne del week end, saranno servite in tutti i modi possibili, facendoci scoprire anche qualche gusto che non abbiamo mai assaporato. Appuntamento in piazza a Montopoli in Val d’Arno dal 27 giugno al 7 luglio.

– Sagra della brioche con gelato artigianale, San Pancrazio (Firenze). Dal 4 al 14 luglio, 11 giorni ricchi di bontà culinarie, con antipasti, primi, grigliate annaffiate con ottimi vini e per finire la star della festa, la brioche con gelato artigianale. Tutto questo sarà accompagnato da balli e musica.

– Sagra della vongola verace – Goro (Ferrara) – Un doppio weekend, da venerdì 6 a domenica 15 luglio, per scoprire sapori e ricette legare alla vongola, prodotto principe di Goro, e per concedersi piacevoli escursioni in barca alla scoperta della bellezza della laguna e delle sue oasi, nel Delta del Po.

