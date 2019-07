Valentina Dallari su Instagram fa impazzire i follower: sbaglia a mettere il costume e lo scatto diventa hot.

E’ diventata una delle donne più seguite sul web: la sua malattia, ormai sconfitta, l’ha resa invincibile. Ha sconfitto, grazie a medici ed alla sua famiglia, l’anoressia che la stava per uccidere: oggi Valentina Dallari è in forma smagliante e sui social mostra sempre il suo sorriso e le sue fantastiche forme. Parlando proprio del suo corpo, la bolognese si è mostrata super sexy su Instagram: ha indossato un costume in maniera sbagliata e lo scatto è diventato subito hot.

Leggi anche:

Valentina Dallari su Instagram: sbaglia a mettere il costume, lo scatto diventa hot

L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato alle spalle i brutti ricordi legati alla malattia ed oggi vive con il sorriso stampato in viso. Con i suoi follower condivide la quotidianità ed oggi pomeriggio ha postato nelle IG story uno scatto che ha fatto impazzire tutti.

Valentina ha sbagliato ad allacciare il costume e lo scatto è diventato particolarmente hot.

I suoi post su Instagram la ritraggono sempre più in forma: la terribile malattia ormai sconfitta è stata per lei una grande vittoria. Sono tantissimi infatti i commenti di complimenti da parte dei suoi fan: la bolognese ha dato a tutti un grande esempio. Non bisogna mai arrendersi.

