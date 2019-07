Diletta Leotta esplosiva nelle sue Instagram Stories: il top in pizzo è troppo scollato, i fan impazziscono alla vista delle immagini.

Basta poco a Diletta Leotta per fare impazzire i suoi fan. La sexy conduttrice è considerata una delle icone sexy più amate degli ultimi tempi. Merito delle sue forme sinuose, che sono diventate il suo marchio di fabbrica. E proprio qualche ora fa, la bellissima bionda ha mandato in tilt i suoi followers di Instagram grazie ad alcune Instagram Stories. È stato il suo outifit a incantare i suoi fedelissimi fan. Precisamente, il suo scollatissimo top in pizzo. Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta esplosiva su Instagram: il top scollato fa girare la testa ai fan

Ottime notizie per i fan di Diletta Leotta. Secondo le ultime indiscrezioni, la bionda potrebbe essere al timone del prossimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Una notizia bomba che rappresenterebbe un’occasione unica per la conduttrice di programmi sportivi. Ma, in attesa di conferme, i fan della Leotta possono consolarsi sul suo profilo Instagram. Anche oggi, infatti, la splendida Diletta ha fatto una sorpresa ai suoi followers. Sorpresa che possiamo definire ‘hot’. Ecco una foto tratta dalle Instagram Stories postate qualche ora fa dalla conduttrice:

La maglia indossata dalla Leotta mette in mostra le sue generose forme. E il gioco ‘vedo-non vedo’ creato dal pizzo rende il tutto ancora più bollente! L’ennesima conferma della bellezza e sensualità della giovane conduttrice, che in pochi anni è riuscita a conquistare milioni di fan, diventando una delle donne più desiderate del nostro Paese. Insomma, non bastava il caldo ad alzare la temperatura negli ultimi giorni. Con Diletta Leotta, il ‘pericolo’ è sempre dietro l’angolo!

