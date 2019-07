Diletta Leotta prima e dopo: la bella presentatrice di Dazn è cambiata un po’ rispetto a qualche anno fa.

Una cosa è certa: rimane sempre una ragazza bella, solare e simpatica. A prescindere dalle domande indiscrete che in molti si fanno sui possibili ritocchi estetici, Diletta Leotta ha sempre emanato quella luce che solo ragazze ‘positive’ e solari possono avere. Sarà il calore del Sud, le origini siciliane, l’amore per il proprio lavoro. Chissà…

Diletta Leotta prima e dopo: com’era qualche anno fa

Come era la bella presentatrice qualche anno fa? Quando non aveva ancora raggiunto tutto questo successo. Quando ancora non era entrata in televisione. In molti se lo chiedono. In molti vogliono vedere qualche foto. Eccoli accontentati: Diletta pubblica una foto per partecipare alla 10 years challenge su Instagram. Già, perché come sappiamo, la bella showgirl è una reginetta dei social e non poteva esimersi.

Notate qualche differenza sostanziale? “Iniziavo l’università e mi divertivo tantissimo” scrive Diletta in questo post. Infatti, come vediamo, il sorriso è sempre lo stesso. Trasmette allegria e positività. Ma anche il taglio degli occhi, i capelli…

I prossimi impegni in tv

Ormai tutti sono interessati alla vita privata della conduttrice di DAZN. Già, perché non è passato molto tempo da quando tutti hanno saputo che non è più fidanzata con Matteo Mammì. Tuttavia, molto probabilmente, non ha tutto questo tempo per l’amore. E così, focalizzata sul lavoro, mette in cassaforte la conduzione di un nuovo programma in onda sulle reti Mediaset: a partire dal 15 luglio infatti partirà con un nuovo programma su Italia Uno dal lunedì al venerdì, tra le 14:10 e le 14:30. Il lavoro si svolgerà in collaborazione con Radio 105 e il programma avrà il titolo “W Radio Playa Rimini”.

