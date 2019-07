Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è addio per sempre? L’amore al capolinea confermato dai primi indizi comparsi sui social

Un anno poco facile quello che sta vivendo Eros Ramazzotti. Secondo le ultime indiscrezioni, la love story con Marica Pellegrinelli sembrerebbe essere al capolinea. Dopo dieci anni di amore, il cantante, reduce da un intervento alle corde vocale che l’ha messo in stand-by, e la bella modella potrebbero aver messo definitivamente un punto alla loro storia. L’indiscrezione lanciata il 28 Giugno lasciava intendere che già ci fosse aria di crisi, ma è di oggi la notizia della rottura effettiva. I due, da sempre apparsi affiatatissimi, ha sigillato il loro amore con la nascita di due figli, ma la favola non ha avuto il lieto fine. A lanciare la bomba è Dagospia, che conferma quanto anticipato la scorsa settimana con annessi particolari che lascerebbero pensare al peggio. Cosa è successo ancora?

Potrebbe interessarti anche:

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ad un passo dall’addio: i primi indizi lasciano credere che sia finita

La fine della storia tra Eros e Marica non passerà certo inosservata. Dopo i primi campanelli d’allarme che hanno inondato il web, nessuno dei due ha smentito o confermato le voci, cosa che ha alimentato e non poco il sospetto. La conferma di oggi è correlata invece da ulteriori voci che rivelano l’allontanamento da casa di Marica, che si sarebbe già trasferita da giorni. In più, come i più attenti avranno notato, nelle ultime foto comparse sui social c’è un particolare che manca e che potrebbe essere elemento aggiuntivo alla tesi. Al dito di Marica manca infatti già da un po’ la fede, un dettaglio che spesso non fa testo ma che in questo caso alimenterebbe le voci di un allontanamento. Se sia definitivo o meno è ancora cosa dubbia, due indizi potrebbero essere una coincidenza, ma chissà che non arrivi il terzo a fare da prova. Non ci resta che attendere il parere dei diretti interessati per conoscere l’esito di una favola che ha d’improvviso spiazzato tutti.

Per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo, per tutte le news e le indiscrezione clicca qui!