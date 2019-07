Temptation Island 2019, un’ex concorrente del programma di Canale 5 è stata duramente presa di mira sui social: ecco per quale motivo.

Il viaggio di Temptation Island 2019 è iniziato. Il famoso programma di Canale 5, come in ogni estate, è ritornato a farci compagnia in prima serata. Come ogni anno, anche per questa nuova edizione, sono sei le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. E di testare, quindi, i loro sentimenti. Nonostante siano state trasmesse soltanto due puntate, tutti i protagonisti hanno riscosso particolare interesse. In primis, Katia Fanelli. Proprio ieri, infatti, vi abbiamo raccontato di una recente intervista fatta da un’ex concorrente del programma che ha espresso la sua opinione sulla giovane di Rimini. Parliamo di Raffaela Giudice. Ebbene, subito dopo le sue parole rilasciate a Fanpage, la napoletana è stata duramente presa di mira sui social. Ecco perché e cos’è successo nello specifico.

Temptation Island 2019, ex concorrente criticata sui social: ecco perché

Come dicevamo quindi, Raffaela Giudice, in una recente intervista a Fanpage, ha espresso la sua opinione sulle attuali coppie di Temptation Island 2019. Ed, in particolare, su Katia. Secondo la napoletana, infatti, l’atteggiamento della fidanzata di Vittorio Collina sarebbe davvero inaudito. Tanto da far credere, addirittura, che la coppia stia fingendo ai fini di popolarità. In seguito a questa intervista, però, sui social si è scatenata una vera e proprio polemica sul suo profilo Instagram. Sono stati tantissimi i followers che hanno avuto da ridire su queste dichiarazioni. Soprattutto perché, all’epoca della sua partecipazione al programma, anche il suo fidanzato Andrea Celentano, stando a quanto dichiarato dai suoi fan, non aveva avuto un atteggiamento del tutto rispettoso nei suoi confronti. Eppure, però, lei l’ha perdonato. Inevitabile, quindi, che la giovane napoletana risponda a tali accuse.

