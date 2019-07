Francesca De André ha pubblicato su Instagram un post sulle donne, scatenando le critiche degli haters: alcuni insulti all’ex gieffina sono davvero pesanti.

Francesca De André, si sa, è un personaggio che divide. La sua personalità forte, determinata e a volte un po’ sopra le righe, piace a molti, ma viene altrettanto criticata da altri, che la trovano eccessiva, ai limiti della volgarità. Bella, attraente e sensuale, Francesca ha un carattere forte e diretto che la spinge spesso a lasciarsi andare a lunghi sfoghi sui social, scatenando solitamente le critiche degli haters. Anche il suo ultimo post su Instagram è stato oggetto di numerosi commenti negativi e insulti: ecco cosa è successo.

Francesca De André, il post sulle donne scatena le critiche degli haters

Francesca De André continua la sua storia d’amore con Gennaro Lillio e si gode questo momento di popolarità regalatole dall’esperienza al Grande Fratello. In questi giorni la nipote del grande Fabrizio De André si trova a Capri insieme al suo fidanzato, per qualche giorno di vacanza e relax, come hanno raccontato i diretti interessati nelle loro storie su Instagram. Francesca, come spesso accade, ha voluto condividere con i fan un suo pensiero, postando una sua foto sui social con una didascalia dedicata alle donne. ‘Dentro ogni donna dorme un angelo, un demonio, una bestia o una principessa. Avrai quella che sveglierai’, ha scritto la De André.

Il suo post però, come spesso accade quando Francesca pubblica qualcosa, ha letteralmente diviso Instagram, collezionando centinaia di commenti, alcuni a favore e altri decisamente contro l’ex gieffina. Tanti gli insulti, anche pesanti, di chi le ha scritto che dentro di lei convivono solo caratteristiche negative. Molte le parole, anche particolarmente offensive, nei confronti di Francesca e del suo fidanzato, che hanno preferito non rispondere a nessuna delle critiche. Altrettanti però sono stati i commenti positivi per l’ex gieffina, che piace a molti per la sua forza e schiettezza.

