Francesca Del Taglia è vittima di una nuova polemica social: ecco qual è stato il gesto dell’ex corteggiatrice che ha fatto infuriare i suoi fan.

Francesca Del Taglia non è mai stato un personaggio pubblico che passa inosservato. Già ai tempi di Uomini e Donne, infatti, la fiorentina è riuscita a contraddistinguersi tra le altre corteggiatrici di Eugenio Colombo, suo attuale marito, per la sua prorompente fisicità, per la sua bellezza ed anche per il suo carattere peperino ed esuberante. Con il passare degli anni, le cose non sono affatto cambiate. Sarà proprio per questo motivo, probabilmente, che Francesca è al centro di numerose polemiche social. Tra l’altro, davvero incredibili ed assurde. Proprio una di essa, infatti, è avvenuta pochissime ore fa. Ecco di quale polemica social l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata vittima.

Francesca Del Taglia, è polemica social: quel gesto non è piaciuto

Come anticipato in un nostro recente articolo, Francesca Del Taglia è in vacanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è volata per Mykonos per un’incredibile vacanza da sogno. Ebbene. È proprio per questo motivo ed, in particolare, per una frase detta su Instagram, che ha scatenato una vera e proprio polemica social. Dalla didascalia della foto in questione, e che come sempre abbiamo riproposto in alto, si legge chiaramente ‘si ritorna alla vita da mamma’. Probabilmente, quindi, Francesca ha deciso di partire per questa vacanza senza i suoi due figli. Più che legittima come scelta, ammettiamolo. Eppure, è proprio su questo ‘punto’ che, alcuni dei suoi fan, la criticano duramente. Commentando, quindi, negativamente la foto:

Da come si deduce quindi, l’utente in questione non accetta minimamente la decisione di Francesca di andare in vacanza da sola. Insomma, un’accusa davvero incredibile, ammettiamolo. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che Francesca ha deciso di non replicare?

