Francesco Monte ed Isabella De Candia sono ufficialmente una coppia: ecco, però, che spunta un incredibile retroscena sul loro primo incontro.

È trascorso più di un mese da quando Francesco Monte ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi, eppure sembra che il modello tarantino l’abbia già dimenticata. Se, poche settimane fa, era corsa la voce di un probabile flirt con Diletta Leotta, sembra che, adesso, sia stata del tutto confermata la sua relazione con Isabella De Candia. A lanciare lo scoop è il settimanale Spy. Che, non solo conferma tale storia d’amore, ma si lascia andare anche ad un incredibile retroscena sul primo incontro dei due giovani ragazzi. E non solo. Siete curiosi di saperne di più? Vi accontentiamo immediatamente.

Francesco Monte ed Isabella De Candia: il retroscena sul primo incontro

Stando a quanto scritto dal settimanale Spy, quindi, i due giovani ragazzi avrebbero un amico in comune. Parliamo di Pio D’Antini, il pugliese del duo comico Pio e Amedeo. Ecco. Sarebbe stato proprio lui, infatti, che avrebbe presentato Francesco Monte ed Isabella De Candia durante diverse cene in totale compagnia. Tra l’altro, la giovane modella sarebbe una delle migliore amiche della moglie del comico. Fin qui tutto normale, diremmo. Se non fosse che, come svelato dal settimanale, questi famosi incontri risalirebbero ad aprile. Periodo in cui, se ricordate, l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia Salemi erano una coppia a tutti gli effetti. E progettavano, tra l’altro, il loro futuro insieme. Ma non solo.

Quando è finita con Giulia Salemi?

Ma non è finita qui. Perché, come rivelato sempre dal medesimo settimanale, la ‘goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso’ tra Monte e Salemi si sarebbe verificata durante una notte al Festival di Cannes. In seguito ad un litigio, infatti, il modello tarantino avrebbe capito che la storia d’amore con l’italo persiana era giunta al capolinea.

