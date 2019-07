Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno pubblicato una foto provocatoria su Instagram: i due sono completamente nudi in vasca da bagno, scatto super ‘hot’.

Georgette Polizzi e Davide Tresse presto convoleranno a nozze. I due ex protagonisti di Temptation Island, superata la prova del programma, sono affiatati e innamorati e presto pronunceranno il fatidico ‘sì’. Ad unirli in modo particolare, la terribile malattia di Georgette, la sclerosi multipla, diagnosticatale circa un anno fa, che lei combatte con tenacia e positività e sempre col sorriso, tanto che alcuni malpensanti sono addirittura arrivati a dubitare che sia realmente malata. Nell’ultimo scatto pubblicato dalla coppia, i due provocano gli haters, mostrandosi completamente nudi: ecco cosa hanno fatto.

Potrebbe interessarti anche:

Georgette Polizzi e Davide Tresse nudi in vasca da bagno: ecco la foto ‘hot’

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono una coppia davvero affiatata e unica. Lui, innamorato pazzo, non la lascia mai sola e si prende cura di lei in tutto e per tutto, data la sua terribile malattia. Georgette, dal canto suo, venera il suo ‘momo’, e lo dimostra in tutte le foto e le storie che condivide su Instagram. L’ultimo scatto di coppia ha lasciato tutti a bocca aperta: i due fidanzati, presto sposi, si sono fatti immortalare mentre erano completamente nudi in vasca da bagno. L’acqua presente nella vasca, seppure in piccola quantità, copre le loro zone ‘intime’, mentre lei con le il braccio copre il seno, mostrandosi di schiena. I due sono uno di fronte all’altra e si guardano intensamente.

La foto è davvero sensuale e allo stesso romantica, ma Georgette ha voluto prevenire i commenti degli haters con una didascalia provocatoria: ‘Via ai commenti di chi dice che non si pubblicano queste foto’, ha scritto, aggiungendo che non gliene frega nulla delle critiche. In realtà però lo scatto ha raccolto per la maggior parte solo grandi consensi, perché tutti lo hanno trovato romantico ed elegante, per niente volgare, nonostante i due protagonisti siano nudi. Un momento ‘hot’ ma allo stesso tempo artistico, che li ritrae in tutto la loro complicità, in una ‘vacanza prematrimoniale da sogno’.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI