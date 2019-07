Giulia De Lellis ha fatto una dedica al miele ad Andrea Iannone, ma un errore ‘imperdonabile’ nelle sue parole ha fatto insorgere i fan: ecco cosa ha scritto.

Giulia De Lellis è sicuramente un personaggio da apprezzare per il suo carattere aperto e schietto e per la sua intelligenza, che le ha permesso di ottenere un grande successo dopo Uomini e Donne, fino a diventare un’influencer di successo, modella ed esperta di tendenze. Molti i brand che l’hanno scelta come testimonial, anche perché, parliamoci chiaro, Giulia è anche una bellissima ragazza. Ma di lei si sa anche che non è particolarmente amante dei libri e della cultura, cosa che lei stessa ha più volte dichiarato. Ecco l’incidente che è capitato su Instagram alla De Lellis, che ha fatto un ‘erroraccio’ nella dedica al fidanzato Andrea Iannone.

Giulia De Lellis fa un ‘errore’ nella dedica a Iannone: i fan glielo fanno notare

Giulia De Lellis continua a vivere un momento d’oro da quando è uscita da Uomini e Donne. Oltre alle grandi soddisfazioni lavorative e agli innumerevoli progetti a cui ha partecipato, l’ex corteggiatrice ha anche ritrovato l’amore dopo la fine delle storie con Andrea Damante e Irama. Il suo nuovo fidanzato è Andrea Iannone, e Giulia sembra davvero felice con lui, tanto che gli dedica spesso parole al miele sui social. Nell’ultima foto di coppia pubblicata su Instagram, Giulia gli ha fatto una dolce dedica, sottolineando quanto sia bello avere qualcuno che la aspetta. Ma la particolarità della vicenda è un’altra!

L’hashtag scelto da Giulia è stato ‘aria in vena sei’, frase che aveva chiaramente l’intento di voler essere un complimento per il suo fidanzato, proprio per sottolineare la sua importanza per lei. Il web è però insorto nei commenti al post, dando dell’ignorante a Giulia, perché dal punto di vista medico l’aria in vena è pericolosa, addirittura letale, visto che può provocare un’embolia. Un piccolo incidente, magari anche divertente se vogliamo, che però è costato tantissime critiche alla bella influencer.

