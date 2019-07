Pochissime ore fa, Guendalina Canessa si è immortalata in palestra: il suo lato B è in bella mostra, per questo spunta il tatuaggio hot proprio lì.

È sempre di più irresistibile la bella Guendalina Canessa. Pochissime ore fa, l’ex gieffina ha pubblicato un entusiasmante scatto in costume. Le sue forme fisiche sono sempre più perfette. E per renderle tali, però, è necessario un duro allenamento ginnico. Proprio per questo, in suddetta foto, Guendalina si fotografa mentre è in palestra. La cosa che, però, ‘impressiona’ più di tutte è che l’ex moglie di Daniele Interrante mostra in bella vista il suo lato B. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che è praticamente inevitabile non notare quel tatuaggio che spunta in un posto davvero molto particolare. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Canessa super ‘hot’ in palestra: spunta il tatuaggio proprio lì

Nonostante abbia oltrepassata i trent’anni, Guendalina Canessa si mantiene in gran forma. Quale sarà il suo segreto di bellezza? Beh, immaginiamo che, ad un’alimentazione sana e corretta, l’ex gieffina abbini anche un duro e costante allenamento fisico. Sarà proprio per questo che, anche con questa caldo torrido, la giovane donna si dedichi completamente ad una buona seduta di palestra. O, perlomeno, è questo che lascia intendere uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Con un incredibile costume di color verde mela, la bella fiorentina Guendalina si immortala, evidentemente, dopo il suo allenamento quotidiano. Eppure, è completamente impossibile non notare quel particolare. Da come si può vedere dallo scatto in questione riproposto anche in alto, l’ex moglie di Daniele Interrante mostra il suo Lato B. Eppure, se lo si guarda con attenzione, spunta un tatuaggio davvero ‘hot’ in un posto davvero incredibile.Sul lato della coscia, da come si può vedere, si nota chiaramente una scritta. Data la lontananza del selfie non siamo riusciti a capire cosa ci sia scritto, ma sarà sicuramente incredibile.

Per ulteriori news su Guendalina Canessa –> clicca qui